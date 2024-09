Migranti, Germania: in vigore l'estensione dei controlli alle frontiere

Come annunciato dal cancelliere Olaf Scholz, la Germania ha esteso i controlli alle frontiere esistenti nell’est e nel sud del Paese fino al confine terrestre a ovest. Da mezzanotte le autorità della Bassa Sassonia e del Nord Reno-Vestfalia controllano i confini con il Belgio e l'Olanda, come ha confermato la polizia federale. Oggi vengono istituiti controlli anche alle frontiere con Lussemburgo e Danimarca. I controlli aggiuntivi dureranno inizialmente sei mesi per contenere ulteriormente il numero di ingressi non autorizzati.