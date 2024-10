Migranti, il Cdm approva il decreto legge sui Paesi sicuri

Dopo la sentenza del Tribunale di Roma sul trattenimento dei migranti in Albania e il rientro in Italia, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge in materia. Il provvedimento rende norma primaria l'indicazione dei Paesi sicuri. L'elenco verrà aggiornato periodicamente, sempre mediante atto avente forza di legge. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio: "La sentenza della Corte Ue non è stata ben compresa".