Migranti, dalla Germania la tratta della Manica

Il viaggio di sola andata collega la Francia alla Gran Bretagna. La rotta, per i migranti che vogliono lasciare l'Europa, taglia il canale della Manica. Duemila euro il prezzo minimo per imbarcarsi. Per gli scafisti è un affare d'oro. A loro, come ha documentato un'inchiesta della Bbc con un giornalista infiltrato, costa appena 15mila euro. Bastano per acquistare un gommone, il carburante e 60 giubbotti di salvataggio. Si compra tutto in Germania, diventata un'importante base logistica per i trafficanti di uomini, anche perché i controlli lungo le coste sono meno stringenti che in Francia.