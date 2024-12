Migranti, Cassazione: "Su Paesi sicuri attendere giustizia Ue"

"Spetta al governo indicare l'elenco dei cosidetti paesi sicuri, allo stesso tempo un giudice può disattendere un provvedimento statale se questo è in contrasto con la normativa europea". Così la Cassazione sul ricorso dell'esecutivo contro la decisione del Tribunale di Roma di invalidare i trasferimenti di migranti in Albania. Di fatto i giudici non possono definire un paese insicuro ma devono specificare i motivi che impedirebbero i rimpatri. L'ordinanza non mette comunque la parola fine sulla vicenda, perché la decisione verrà comunque presa nel momento in cui arriverà la sentenza della Corte europea.