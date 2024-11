Migranti in Albania, è polemica sui costi

Dopo la falsa partenza del trasferimento dei migranti in Albania, il rimpatrio e il successivo scontro con i magistrati, non sono finiti gli scogli da affrontare per il governo, già pronto a far tornare in mare la nave Libra della Marina Militare. Questa volta la polemica riguarda i costi dell' "operazione Albania". Sotto accusa le spese destinate per gli agenti impiegati nei due centri di Shengjin e Gjider. Nove milioni di euro l'anno. A tanto potrebbe arrivare il costo per vitto, alloggio e servizi di lusso per i 300 appartenenti alle forze di polizia italiane operanti in Albania. La scelta di ospitarli in hotel a 4 stelle con tutti i comfort, piscina inclusa, ha scatenato un'accesa polemica politica. I dati sono scritti nei documenti del Viminale, relativi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza