Migranti Albania, attesa la sentenza della cassazione

Per il Viminale erano provvedimenti immotivati e contra legem quelli presi dal tribunale di Roma che aveva deciso il rientro in Italia dei migranti trasferiti in Albania. Per domani è attesa la sentenza sul ricorso del ministero degli Interni che aveva impugnato quel provvedimento, ma probabilmente si dovrà attendere ancora. È probabile infatti che la corte di cassazione decida di aspettare un giudizio superiore rivolgendosi alla corte europea.