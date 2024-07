Michelle e Barack Obama telefonano a Kamala Harris per darle il loro appoggio

In una telefonata mostrata in un video, Barack e Michelle Obama appoggiano ufficialmente Kamala Harris come candidata dem in vista delle elezioni Usa 2024. "Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e di fare tutto il possibile per farti vincere queste elezioni e arrivare allo Studio Ovale": sono le parole usate dall'ex presidente americano e dall'ex first lady. Harris ha quindi ringraziato gli Obama per il loro sostegno e ha espresso gratitudine per la loro amicizia che dura da decenni.