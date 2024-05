Mfe-Mediaset, boom di utili nel primo trimestre, +66,5%

di Alan Patarga

Positivo il risultato netto consolidato, pari a 16,8 milioni (+66,5% rispetto ai 10,1 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso), e in netta diminuzione l'indebitamento finanziario consolidato al 31 marzo: 676 milioni di euro contro i 902 di fine 2023. Forte incremento per la raccolta della pubblicità, con i ricavi pubblicitari lordi in deciso aumento.