Messico, la popolazione si prepara all'arrivo dell'uragano Milton

L'uragano Milton si è rapidamente intensificato raggiungendo la categoria 5. In Messico sono stati organizzati autobus per evacuare le persone dalla città costiera di Progreso, nella penisola dello Yucatan. Il governatore dello Stato dello Yucatan, Joaquín Díaz, ha ordinato la chiusura di tutte le attività non essenziali, ad eccezione di negozi di alimentari, ospedali, farmacie e stazioni di servizio. Decine di residenti e turisti si sono messi in fila con valigie e altri effetti personali per raggiungere posti più sicuri.