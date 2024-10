Meloni a Tgcom24: "Israele faccia la sua parte per il cessate il fuoco"

Da Beirut, in esclusiva ai microfoni di tgcom24, il premier Giorgia Meloni ha fatto il punto della situazione su quanto sta accadendo in Medio Oriente. "La preoccupazione - ha detto - resta costante", ribadendo "l'impegno dell'Italia affinché si arrivi a un cessato il fuoco". Per questo il presidente del Consiglio ha invocato "data l'adesione da parte del Libano, uno sforzo da parte d'Israele per il cessate il fuoco". In questo senso, la morte del leader di Hamas, Sinwar, potrebbe aprire "una finestra per costruire una storia nuova". Il premier ha ricordato che una delle priorità rimane quella di "liberare gli ostaggi israeliani tenendo conto che "in assenza di strumenti che raccontano una de-escalation, una escalation si rischia".