Meloni-Schlein, è lite sui diritti sindacali

Aspro botta e risposta tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein sulla tutela dei diritti dei lavoratori. "Questo governo li difende molto di più della sinistra al caviale", l'affondo del premier. Replica duramente la segretaria dem: "Io di caviale non ne ho mai mangiato, ma nemmeno posso sopportare che i lavoratori vengano purgati con olio di ricino". È il secondo round di uno scontro iniziato 24 ore prima con il messaggio della presidente del Consiglio, letto a 'Un giorno da Pecora', in cui raccontava come, "non avendo particolari diritti sindacali", fosse al lavoro a "Budapest per il Consiglio europeo" nonostante si sentisse male. "La smetta di fare la vittima" e "delegittimare" i sindacati, l'aveva già attaccata Schlein.