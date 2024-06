Meloni ricorda Singh e ai ministri in Aula dice: "Raga' alzateve"

Durante le comunicazioni in Aula in vista del Consiglio europeo il premier Giorgia Meloni ricorda "l'orribile e disumana morte di Satnam Singh". Quando la premier commemora il bracciante morto, citando il suo nome, l'Aula si alza in piedi ad applaudire. Applausi anche dai banchi riservati al governo, dove i ministri restano seduti. La presidente del Consiglio si rivolge allora ai membri dell'esecutivo: "Raga' alzateve pure voi". Il ministro Tajani, dopo essersi alzato, dice alla premier: “Ho fatto chiedere i visti per la famiglia". "Bravo", risponde Meloni.