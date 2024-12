Meloni: "La maggioranza è compatta e stabile"

"Grazie per questo entusiasmo contagioso, ne abbiamo bisogno, quanto siete belli, quanta forza ci date". Così Il presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha aperto il suo intervento sul palco di Atreju. "La stabilità di questo governo data dalla compattezza della sua maggioranza è il più grande elemento di discontinuità e il più grande elemento di forza nel quadro attuale. La stabilità garantisce la credibilità internazionale e quella autorevolezza senza la quale non è possibile produrre benessere", ha sottolineato Meloni, ringraziando gli alleati con cui confida di lavorare "per gli anni a venire".