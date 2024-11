Meloni incontra Rutte, la Nato ferma al fianco di Kiev

La Nato resterà al fianco di Kiev, perché "la lotta dell'Ucraina è la lotta di tutti noi". E' il messaggio che lancia il segretario generale Mark Rutte insieme al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo una mezz'ora di faccia a faccia a Palazzo Chigi. Un messaggio chiaro, "l'obiettivo comune è creare le condizioni per una pace giusta", inviato mentre sale l'attesa per l'esito delle elezioni Usa, che potrebbero avere ripercussioni, come il premier ha ripetuto più volte, sulle scelte americane in politica estera che coinvolgono tutti.