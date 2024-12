Meloni alla vigilia del Consiglio europeo: "I fatti dimostrano che in Ue l'Italia non è isolata"

Parlando alla Camera in vista del Consiglio europeo, il premier Giorgia Meloni ha detto che "nonostante vi sia ancora chi, noncurante della realtà, continua a ripetere il mantra del presunto isolamento internazionale dell'Italia, i fatti dimostrano l'esatto contrario". Il presidente del Consiglio ha sottolineato come il nostro Paese sia "centrale in numerose dinamiche". Secondo Meloni, il governo italiano è sempre più indicato dagli osservatori internazionali come centrale in numerose dinamiche ed è un cambiamento in positivo che, al di là delle personali convinzioni politiche, dovrebbe inorgoglire ogni sincero italiano".