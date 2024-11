Meloni al G20 di Rio, prima missione in Sudamerica

Un'alleanza globale contro la fame e la povertà. Il presidente brasiliano Lula apre il G20, al museo di arte moderna di Rio de Janeiro - davanti ai leader del mondo, dal presidente americano Biden au quello cinese Xi Jinping - e lancia la sua sfida: la fame - dice - è la vergogna dell'umanità, spetta a noi porre fine a questa ferita. Un summit partito in salita, perché le due guerre - l'Ucraina e il Medio oriente - stanno complicando la trattativa per arrivare a una dichiarazione finale che possa essere sottoscritta da tutti. Il vertice brasiliano prevede tre sessioni in due giorni. Si cerca l'intesa proprio su fame, povertà e transizione energetica. Giorgia Meloni, arrivata domenica a Rio, alla sua prima missione in Sudamerica, partecipa alla prima sessione dedicata alla lotta alla fame e alla povertà e domani a quella incentrata su sviluppo sostenibile e transizione energetica. La premier porta al G20 gli impegni dell'Italia a capo del G7 nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa.