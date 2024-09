Meloni a New York riceve il Global Citizen Award

"È un onore consegnare questo premio a una persona addirittura più bella dentro che fuori: ha fatto un lavoro incredibile come premier, con una crescita e un'occupazione record; è una persona onesta, vera e autentica": così Musk consegnando il "Global Citizen Award 2024" alla Meloni in una cerimonia a New York. "Difenderemo i nostri valori" democratici contro i regimi autoritari, ha detto la premier aggiungendo che "nessuno Stato può governare da solo le crisi del nostro tempo e per questo l'Italia è convinta sostenitrice del multilateralismo e della sua istituzione più rappresentativa che è l'Onu".