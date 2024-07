Il premier Meloni ha ribadito che l'Italia "terrà fede ai suoi impegni" di spendere il 2% del pil per la difesa "ovviamente con i tempi e le possibilità che abbiamo" e considerando anche "l'impegno complessivo del Paese nella Nato", dove siamo "tra i maggiori contributori di personale in quasi tutte le missioni e le operazioni di pace perché il nostro know how è molto richiesto".