Medioriente, Trump: "Sono stato a Gaza, potrebbe essere meglio di Montecarlo"

L'ex presidente americano e candidato alla Casa Bianca, Donald Trump, ha dichiarato di essere stato a Gaza anche se non ci sono evidenze di una sua visita. Durante un'intervista con Hugh Hewitt, conduttore radiofonico conservatore di Salem Radio Network, il tycoon ha definito Gaza "uno dei posti più belli al mondo", sottolineando che "potrebbe essere meglio (del principato) di Monaco". "Ha la migliore posizione in Medioriente, la migliore acqua, il migliore tutto. È il miglior posto, lo dico da anni. Ci sono stato ed è difficile. È un posto difficile", ha dichiarato Trump evidenziando il fatto che i cittadini "non ne hanno mai approfittato".