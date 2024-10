Medioriente, Tajani a Tel Aviv: "Lavoreremo per cessate il fuoco e gli ostaggi"

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato a Tel Aviv, per l'inizio della sua missione in Israele e Palestina. "Siamo appena arrivati a Tel Aviv per una missione di pace in Israele e Cisgiordania. Lavoreremo per il cessate il fuoco, per la liberazione degli ostaggi", ha dichiarato Tajani al suo arrivo. "Negli incontri con le autorità israeliane e con l'Autorità nazionale palestinese insisteremo sulla necessità di dar vita a 2 Stati che si riconoscono a vicenda per avere una pace stabile e duratura".