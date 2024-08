Medioriente, navi Usa già schierate per scoraggiare la rappresaglia

Gli Stati Uniti si stanno preparando a inviare ulteriori aerei da combattimento in Medio Oriente in risposta alle minacce dell'Iran su un possibile attacco a Israele nei prossimi giorni. Per lo stesso scopo, la marina statunitense ha mobilitato nell'area mediorientale 12 navi da guerra. Secondo l'agenzia di stampa saudita Al-Hadath, che cita fonti anonime dell'amministrazione Biden, gli Stati Uniti non hanno ancora ricevuto alcuna indicazione che l'Iran si stia preparando a un attacco militare contro Israele mentre l'emittente saudita Al-Hadath riferisce che Hezbollah sta spostando attrezzature militari e centri di comando in una zona più centrale di Beirut dal quartiere sciita meridionale di Dahieh, già roccaforte dei miliziani sciiti legati all'Iran.