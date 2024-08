Medioriente, i diversi paesi si preparano all'attacco o alla difesa

La penisola araba è il quadrante medio orientale che fa da spartiacque tra Israele e Iran. I diversi paesi che ne fanno parte, dallo Yemen al Kuwait, dalla Giordania al Qatar sono suddivisi tra amici e nemici di Tel Aviv e per questo si preparano chi all'attacco e chi alla difesa. Difficile dire quando gli ayatollah daranno il via libera al lancio di missili. La coalizione caoc - combined air operations center - con base ad Al Udeid in Qatar, guidata dagli Stati Uniti che hanno dislocato nel golfo di Oman, la portaerei Roosvelt, si prepara a intercettare lo sciame di droni e missili iraniani.