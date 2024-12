Mattarella: "Stati messi in discussione, superati da potenze finanziarie"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla XVII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d'Italia alla Farnesina, lanciando diversi spunti di riflessione sullo stato attuale della diplomazia. "Divisioni e fratture profonde si moltiplicano. Viene spontaneo chiedersi quale posto abbia la diplomazia in questo contesto, rispetto ad atteggiamenti e a forze - anche di natura non statuale - che si propongono di intaccare la cornice di norme e principi statuiti per assicurare ai membri della comunità internazionale interazioni stabili e ordinate secondo regole riconosciute e valide per tutti", ha affermato Mattarella.