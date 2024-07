Matri in versione... facchino: "Quanti come lui al mare?"

Sono una delle coppie più amate e anche una delle più durature: Alessandro Matri e Federica Nargi sono legati dal 2009 e hanno due figlie. Ogni loro foto sui social riceve l'apprezzamento dei fan. L'ultimo video postato dall'ex velina, poi, ha fatto il pieno di like: lei arriva in spiaggia rilassata e mostrando tutta la sua bellezza, lui appare faticante con sdraio e diverse borse da portare. "Quanti come lui al mare?", ha scritto la Nargi. "E' incredibile: puoi essere bello e aver giocato in Serie A ma poi facciamo tutti la stessa fine", è il divertito commento di un utente.