Maternità surrogata, ora è reato universale

La maternità surrogata è reato universale anche quando commissionata all'estero. Il ddl, approvato in via definitiva al Senato, introduce il divieto di praticare la gestazione per altri non solo in Italia, dove è illegale, ma anche nei Paesi dove invece la pratica è legittima. Si estende quindi la punibilità per chi la pratica fuori dai confini nazionali. Previste multe e carcere fino a due anni. Ma il testo approvato fa discutere. "norma di buon senso contro la mercificazione del corpo femminile e dei bambini" commenta il premier Meloni.