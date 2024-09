Marocco, un anno dopo il terremoto: le comunità montane ancora tra le macerie

Un anno dopo il potente terremoto che ha colpito il Marocco, le comunità montane più devastate dal sisma stanno ancora lavorando per la ricostruzione. Ad Amizmiz, una delle città più grandi della regione di Al Haouz, duramente colpita, alcuni edifici sono stati ricostruiti, ma la maggior parte rimane pesantemente danneggiata come il giorno del terremoto. Il sisma di magnitudo 6.8, il più forte degli ultimi 120 anni nel Paese nordafricano, ha colpito l'8 settembre 2023 uccidendo quasi 3mila persone e ha ridotto in macerie la maggior parte degli edifici nei villaggi e nelle città intorno alle montagne.