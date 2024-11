Manovra, vertice di maggioranza per stemperare le tensioni

Un vertice all'ora dell'aperitivo, a casa del presidente del Consiglio: Giorgia Meloni ha invitato i leader dei partiti di centrodestra, Tajani, Salvini e Lupi, e il ministro dell'Economia Giorgetti per discutere, in un'atmosfera informale, di questioni sostanziali, e anche per stemperare le tensioni degli ultimi giorni tra i partiti di governo. Al centro del vertice la manovra economica, che è all'inizio del suo iter parlamentare, con le richieste delle forze politiche di maggioranza e i conti da far quadrare.