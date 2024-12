Manovra, tour de force in Commissione Bilancio

Continua in commissione Bilancio della Camera l'esame della Manovra per poter arrivare al voto di fiducia e passare poi all'esame del Senato. Nella notte è saltato l'incremento dell'1,8% per il 2025, delle tariffe autostradali corrispondente all'indice di inflazione programmato nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029 previsto in un emendamento dei relatori. Il governo ha dato, infatti, parere di invito al ritiro all'emendamento dei relatori in materia. Arrivano il bonus elettrodomestici e il fondo contro l'obesità.