Manovra, il taglio agli investimenti dei Comuni fa arrabbiare i sindaci

I tagli agli investimenti dei comuni per i prossimi quattro anni previsti dalla legge di bilancio colpiscono anche le grandi opere. In prima fila c'è il sindaco di Roma, che denuncia: un errore tagliare i fondi della metro c, ben 425 milioni sottratti a un'opera strategica e mette in guardia dal rischio di un aumento dei costi e soprattutto dei disagi per i cittadini.