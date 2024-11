Manovra, scontro Salvini-Landini su sciopero

"Nei 25 mesi di vita del governo sono stati proclamati 518 scioperi nazionali e interregionali, di cui 374 realmente effettuati per una media di 15 scioperi al mese. Facendo un confronto con i governi precedenti si tratta della media più alta degli ultimi 7 governi. Durante i 34 mesi del governo Renzi i sindacati erano più distratti perché gli scioperi furono 280, 8 al mese". Matteo Salvini approfitta di una interrogazione della Lega in Senato per scagliare una frecciata ai sindacati in vista dello sciopero generale contro la Manovra proclamato da Cgil e Uil per venerdì 29 novembre. "I numeri mi sembrano chiari: mai stati così tanti scioperi come contro questo governo. Qualcuno invita alla rivolta sociale - dice Salvini facendo riferimento a Maurizio Landini -. Se gli scioperi vengono svolti rispettando le norme, nulla quaestio, altrimenti già dalle prossime ore interverrò personalmente per limitarne la fascia oraria, eventualmente anche con la precettazione". Una querelle a distanza con la Cgil, nello stesso giorno in cui Landini presenta, dati sui salari alla mano, lo sciopero del 29 novembre. "Abbiamo pienamente rispettato le regole per la proclamazione dello sciopero generale - puntualizza il leader Cgil -. Non so cosa intende Salvini per selvaggio, forse il termine era autobiografico...".