Manovra, pioggia di emendamenti

Una valanga di emendamenti: oltre 4.500, 3mila in più rispetto scorso anno, quando però il governo aveva sollecitato la maggioranza a non presentate proposte di modifica. Alla Camera, in commissione Bilancio, comincia l'iter della Manovra, che dovrebbe approdare in Aula entro la fine della prossima settimana. Più di 1.200 gli emendamenti presentati dai partiti che sostengono il governo. Il pressing più forte arriva Forza Italia e Lega: rispettivamente 501 e 428 correzioni alla legge di Bilancio. Più di 3mila le proposte di modifica delle opposizioni.