Manovra, opposizioni critiche su tagli ai ministeri

Il primo commento al consiglio dei ministri numero 100, che ha licenziato la manovra, è quello della premier: "come avevamo promesso - scrive Giorgia Meloni sui social - non ci saranno nuove tasse per i cittadini. Un intervento - spiega dopo il via libera di Palazzo Chigi- che mette al centro i cittadini, le famiglie e il rilancio della nostra nazione". Anche gli alleati, dopo qualche fibrillazione degli scorsi giorni, difendono l'impianto della finanziaria e ne condividono le scelte. Dall'opposizione critiche per i tagli del 5 per cento alla spesa dei singoli ministeri, con la capogruppo del pd Chiara Braga che chiede venga messa al centro il tema della redistribuzione delle ricchezze"