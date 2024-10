Manovra in parlamento, scontro su Sanità e pensioni

Manovra in Parlamento, scontro soprattutto su pensioni e sanità. I medici protestano, sciopero il 20 novembre Escluse le spese sanitarie e quelle per i mutui sulla casa. Bonus bebè da mille euro per i redditi sotto 40mila euro. Per le banche le deduzioni delle quote delle svalutazioni e perdite dei crediti "differite" a rate dall'anno d'imposta successivo. In tre anni 10,85 miliardi per i contratti pubblici. Dalle nomine a partire dal primo gennaio il tetto agli stipendi dei vertici degli enti pubblici. Tagli ai ministeri per 7,7 miliardi in tre anni. Le assunzioni nella sanità dal 2026.