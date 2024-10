Mangiava brioche in "Io speriamo che me la cavo", ora è il re dei cornetti notturni

Era una promessa del cinema italiano. Oggi è il re delle cornetterie notturne a Torino. Ricordate il famelico scolaretto che non sapeva trattenersi dal divorare, uno dietro l'altro golosi cornetti, nella pellicola diretta da Lina Wertmüller? Sono cambiate tante cose nella vita di Mario Bianco, sono passati oltre 30 anni, ma i cornetti sono rimasti protagonisti nella sua vita. Prima sul set come enfant prodige, oggi da imprenditore a Torino: ha aperto un'attività e dal 2011 ha avviato la linea di locali ed è diventato il re delle brioche notturne. Tutto nasce perché "mio papà era stato trasferito per lavoro qui a Torino. Con mio fratello ci siamo accorti che la sera qui erano aperti solo un paio di bar, la tradizione del cornetto di notte non esisteva". Ma i ricordi sul set non lo hanno mai abbandonato: "Paolo Villaggio mi ha insegnato la serietà lavorativa e Lina Wertmüller la disciplina. E' stata una grande regista"