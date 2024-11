Manfredi eletto presidente dei sindaci d'Italia

E' in una dichiarazione diffusa nel primo pomeriggio che Giorgia Meloni esprime indignazione e preoccupazione per i nuovi attacchi subiti dal quartier generale italiano di Unifil nel sud del Libano, con il ferimento di alcuni nostri militari impegnati in missione di pace. "Attacchi inaccettabili" li definisce la presidente del Consiglio lanciando un appello affinché le parti sul terreno garantiscano la sicurezza dei soldati e collaborino per individuare i responsabili. Parole pronunciate subito dopo l'intervento all'assemblea dell'Anci, i comuni d' Italia, che ha eletto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi come nuovo Presidente