Maneskin, Damiano conferma progetto solista: "Esce il 27 settembre"

Lo aveva anticipato con dei teaser sul suo profilo Instagram. Damiano dei Maneskin pubblicherà un lavoro solista il 27 settembre. La conferma è arrivata dallo stesso cantante della band romana, a margine degli Mtv Video Music Awards 2024 a New York.. "Ho lavorato per molto tempo a un nuovo progetto e il 27 settembre sarà la data di uscita, quindi mi piacerebbe che tutti stessero collegati", ha detto Damiano, rispondendo che si tratta di un lavoro solista alla domanda di un giornalista che poi gli chiede se si senta più in modalità 'solista' o 'band'. "E' un discorso lungo, ci saranno molte cose nuove, vedrete", afferma il cantante che rassicura sul futuro dei Maneskin. "La band sta bene, lavoreremo su nuovo materiale, non cambierà nulla", ha concluso.