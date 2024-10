Maltempo, ancora paura in Emilia

Il maltempo torna a far paura in Emilia Romagna. Abitanti in strada, scuole chiuse nel ravennate, nel modenese e nel reggiano. Evacuazioni sono state disposte anche in provincia di Bologna, dove in città è vietato sostare in giardini, parchi e centri sportivi. In alcune zone del comune di Budrio così come nella frazione di Serra Malvezzi, a Molinella, già colpite dalla precedente alluvione, i residenti hanno dovuto lasciare le abitazioni così come in alcuni quartieri di San Lazzaro di Savena. A far paura non sono solo i livelli di Idice, Lamone e Secchia. Spaventa anche il grande fiume. A Piacenza il livello del Po continua a salire ed il colmo della piene è previsto per la notte.