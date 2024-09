Maldive a rischio default a causa dei bond islamici

Le Maldive rischiano il default per una crisi legata ai bond sukuk, ossia un tipo particolare di obbligazione che segue i precetti della legge islamica e quindi non consente di lucrare sugli interessi. Alla fine del primo trimestre 2024, questi bond hanno raggiunto un totale di emissioni superiore a 867 miliardi di dollari a livello globale, ma negli ultimi due mesi hanno fatto registrare un tracollo storico: adesso vengono scambiati per appena 69,5 centesimi, una quotazione in caduta libera rispetto a giugno.