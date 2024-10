Mail anti-Meloni, è scontro con le toghe

Mentre il governo prepara un decreto sul caso dei migranti in Albania, s'infiamma lo scontro con le toghe. La stessa premier rilancia sui social una mail, pubblicata dal Tempo, in cui Marco Patarnello, sostituto procuratore della Cassazione, si rivolge ai magistrati scrivendo in sostanza che Meloni "non ha inchieste a carico", si muove "per visioni politiche e non per interessi personali" e per questo la sua azione è "molto più pericolosa" di quella di Berlusconi. "Così un esponente di Magistratura democratica", chiosa la presidente del Consiglio.