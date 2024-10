Mahmood incanta Milano, voce da brividi e balli sensuali

Mahmood ha incantato il Forum di Milano (completamente sold out) con il suo primo concerto in un palazzetto. Il cantautore si è presentato sul palco con dieci ballerini e una scaletta che ha attraversato i suoi sei anni di carriera: da "Soldi", passando per "Brividi" e chiudendo in bellezza con il brano portato all'ultima edizione del Festival di Sanremo, "Tuta Gold". Ha mostrato non solo le sue doti canore ormai conosciute da tutti, ma anche le sue abilità da ballerino, con movenze e passi sensuali.