Come vasi comunicanti, al variare dei rapporti di forza, ora è il Movimento 5 Stelle e il suo leader Conte - azzoppato dal deludente risultato delle Europee - a chiamare in soccorso il Pd, riaprendo al campo largo. E intano si "scaldano" i grandi ex: Alessandro Di Battista e Virginia Raggi potrebbero fondare un nuovo partito