Mentre è in corso il voto bis per la Costituente Cinque stelle con le urne aperte fino a oggi, arriva la risposta di Conte al fondatore. "Grillo non riconosce la comunità degli iscritti al Movimento. Ci ha chiesto di rivotare, nell'estremo esercizio di un potere assoluto", ha detto il leader M5s, sottolineando: "Io sono qui in politica perché mi ha pregato Beppe Grillo".