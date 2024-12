M5s, Conte: "Chi ci intralcerà pagherà i danni"

Dopo il voto bis che cancella il ruolo del garante, Giuseppe Conte festeggia la vittoria abbracciando via social tutta la comunità. Passa dunque la linea del leader con l'abolizione del tetto dei due mandati, e l'addio a Beppe Grillo. E la vittoria è schiacciante. A partire dal quorum: 64,9% dei votanti nella seconda consultazione imposta da Grillo, quasi il 4% in più rispetto alla costituente del 24 novembre scorso. Ancora meglio è andata sul quesito per l'eliminazione del ruolo del garante: l'avvocato ottiene l'80,6% dei consensi, contro il 63,2% di due settimane fa.