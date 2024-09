M5s, Conte avvisa il Pd e chiude le porte a Renzi

Campo largo sì, ma non larghissimo. È un veto senza appello quello che il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ha posto contro ogni ipotesi di alleanza con Italia Viva. "Resuscitare Renzi è una ferita per noi e una scelta inaccettabile" avverte il presidente pentastellato "per quel progetto progressista che come Movimento vogliamo costruire nel segno dell'etica pubblica e della lotta all'affarismo. E incoronare Renzi come punta di diamante dell'area moderata, sarebbe politicamente un harakiri".