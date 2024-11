Lombardia, parte la lotta ai centri sociali irregolari

Il Consiglio regionale della Lombardia, con 42 voti favorevoli e 20 contrari, ha approvato una mozione - primo firmatario il consigliere Giacomo Zamperini di FdI - che invita la giunta ad avviare una ricognizione e una verifica della regolarità dei centri sociali presenti in Lombardia e ad adottare "provvedimenti concreti per la chiusura di tutti quelli che risultino in violazione delle leggi". La mozione del consiglio regionale lombardo fa ora da pungolo per l’intera nazione. Tra i favorevoli trova sicuramente il vice premier Salvini, intransigente sulla linea della fermezza.