Lite tra Nicole Kidman e Salma Hayek alla Parigi Fashion Week

È diventato virale e sta facendo discutere un video girato durante la Parigi Fashion Week. Nel filmato si vedono Salma Hayek e Nicole Kidman alla sfilata di Balenciaga. Salma è sposata con il proprietario della maison, mentre Nicole è una ambassador. Le due attrici, assieme alla cantante Katy Perry, sono accerchiate dai fotografi: di fronte alla richiesta di girarsi per uno scatto, Salma cerca di far voltare Nicole, ma Kidman le allontana la mano e, secondo molti, avrebbe detto ad Hayek: "Non mi toccare”.