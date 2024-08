Lipetsk, maxi attacco con droni ucraini sulla città

La guerra in Ucraina giunge al giorno 898. Nuovo attacco di Kiev in territorio russo: il governatore della regione di Lipetsk (a circa 500 chilometri da Mosca) ha fatto sapere che almeno nove persone sono rimaste ferite nella notte a causa di un "massiccio attacco con droni" ucraini che ha "danneggiato un'infrastruttura energetica. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza ed evacuato diversi villaggi. Il capo di gabinetto di Zelensky afferma che il prossimo incontro di pace organizzato dall'amministrazione ucraina non dovrebbe essere considerato come l'inizio dei negoziati di pace con la Russia.