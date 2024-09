Libano, la tecnologia del Mossad dietro l'esplosione dei cercapersone

Armi materali e soprattutto immateriali, frutto ad esempio di avanzatissime tecniche di hackeraggio, compongono un arsenale complessivo che porta a considerare il Mossad, ovvero i servizi segreti esterni israeliani, la seconda intelligence più potente al mondo, dopo l'americana Cia. Solo il tempo, e più probabilmente neanche quello, potrà chiarire quale ruolo ha avuto l'agenzia nell'onda di microagguati che hanno colpito centinaia di uomini di Hezbollah, a cui sono stati fatti esplodere i cercapersona e i walkie-talkie che avevano in tasca. Nessuno esclude che l'operazione potrebbe essere avvenuta addirittura in Iran, tra le maglie dei Guardiani della Rivoluzione, manipolati o infiltrati a dovere per manomettere i dispositivi e trasformarli in bombe. Ipotesi che rappresenterebbe lo smacco assoluto per Teheran.