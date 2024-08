Libano, Tajani: "Lasciare il Paese il prima possibile"

"Gli Italiani lascino il Libano il prima possibile", lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sottolineando come la situazione si sia aggravata, e invitando i nostri connazionali a non recarsi assolutamente nel sud del Paese. Come l'Italia anche Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, che hanno invitato i loro connazionali a lasciare il Paese in fretta per il timore di un'escalation nel conflitto in Medio Oriente. Nel frattempo, nel Libano si commemora proprio in queste ore la strage del porto di Beirut, l'esplosione avvenuta esattamente quattro anni fa.