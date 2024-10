Libano, la devastazione nella valle della Bekaa dopo i raid di Israele

La devastazione nel piccolo villaggio di Ain Bourday, nella valle della Bekaa in Libano, dopo l'intensificazione degli attacchi israeliani nell'est del Paese, in cui i raid hanno parzialmente raso al suolo molte città. Nel Libano orientale una gran parte della popolazione è stata sfollata nelle ultime settimane, trasferendosi in villaggi e città più a nord. Sempre nella valle della Bekaa, lunedì un altro attacco israeliano vicino a un convoglio di aiuti ha ferito l'autista e causato lievi danni al camion. I bombardamenti aerei dello Stato ebraico, seguiti dall'invasione terrestre di Israele nel sud del Libano, che Israele afferma di aver mirato contro Hezbollah, hanno costretto allo sfollamento oltre 1,2 milioni di persone e causato una distruzione diffusa nel Paese.